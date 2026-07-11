Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель отца

Нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с публичным обращением после церемонии прощания с отцом, пообещав неотвратимое возмездие за его смерть и за всех погибших в противостоянии с США и Израилем.
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