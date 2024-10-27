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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Конкурс-выставка ´Поделки из овощей и фруктов´.

Конкурс-выставка ´Поделки из овощей и фруктов´.

22.10.2024 в колледже в рамках Недели профессиональной направленности цикловой комиссии ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ проведен конкурс-выставка ´Поделки из овощей и фруктов´, в котором приняли участие учебные группы №№ 524, 424, 20Т, 523, 324, 522, 423, 223, 624, 724, 422, 224, 323, 723, 123.

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