22.10.2024 в колледже в рамках Недели профессиональной направленности цикловой комиссии ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ проведен конкурс-выставка ´Поделки из овощей и фруктов´, в котором приняли участие учебные группы №№ 524, 424, 20Т, 523, 324, 522, 423, 223, 624, 724, 422, 224, 323, 723, 123.