Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Правительство Японии не контактировало с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ относительно ее поездки в Россию и ее встречи с президентом Владимиром Путиным, кабмин не может прокомментировать этот вопрос.
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