Марочко: российская армия прорвала линию обороны ВСУ в Харьковской области

Российская армия прорвала линию обороны украинских боевиков в районе Купянска в Харьковской области. Об этом информировал в своем Telegram-канале военный эксперт и отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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