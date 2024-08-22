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Марочко: российская армия прорвала линию обороны ВСУ в Харьковской области

Марочко: российская армия прорвала линию обороны ВСУ в Харьковской области

Российская армия прорвала линию обороны украинских боевиков в районе Купянска в Харьковской области. Об этом информировал в своем Telegram-канале военный эксперт и отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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