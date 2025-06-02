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Царьград

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Число русских с двумя работами упало до рекордного уровня в 1 миллион

Число русских с двумя работами упало до рекордного уровня в 1 миллион

Количество русских, работающих на двух и более работах, снизилось до 1,044 миллиона в первом квартале, что стало историческим минимумом.

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