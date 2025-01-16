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Откровения палача: ФСБ опубликовала документы о преступлениях австрийских нацистов в годы войны

Откровения палача: ФСБ опубликовала документы о преступлениях австрийских нацистов в годы войны

ФСБ обнародовала архивные документы о преступлениях нацистского палача Мартина Фойербаха. Из документов следует, что в конце 1930-х годов он принимал активное участие в массовых казнях антифашистов в Австрии, а во время Второй мировой войны совершал аналогичные преступления в Польше, Югославии и Советском Союзе.

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