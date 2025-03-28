Сергей Кочеров: «Большая стройка требует хорошо мотивированных строителей»

«Если развитие Арктики представляет российский национальный проект, то подходить к нему нужно не популистски, а прагматично и всесторонне, с учетом имеющихся у нас возможностей», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, размышляя о том, что необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона.