Военное обозрение

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Министры обороны Ирана и России заявили о беспрецедентном росте сотрудничества двух стран в сфере обороны

Министры обороны Ирана и России заявили о беспрецедентном росте сотрудничества двух стран в сфере обороны

Вопреки недовольству и противодействию США и стран Западной коалиции Россия продолжает стремительно наращивать и усиливать партнерство со странами, находящимися с учетом оказываемого на них годами западного санкционного и политического давления, что называется, в одной лодке с РФ.

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