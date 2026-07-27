Происшествия
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Происшествия

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Полицейскими Санкт-Петербурга задержан молодой человек, причастный к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера

24 июля в 15:00 в полицию Московского района обратился 77-летний пенсионе с заявлением о том, что ему звонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 7 195 345 рублей.

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