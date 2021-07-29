Боец UFC Жумагулов дал прогноз на чемпионские бои NFC: «Думаю, что Алиби Идрис одержит победу»

Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на два чемпионских боя в ближайшем карде NFC. В легчайшем весе защиту пояса проведет Жуман Жумабеков, которому будет противостоять представитель Киргизии Айжигит Еркебайуулу, а в наилегчайшем за вакантный титул сразятся Алиби Идрис и Аслан Утегалиев.
Популярные статьи
- Мирончик-Иванова о Тимановской: «За что ее должны посадить? У нас в стране нет статьи, по которой можно получить срок за критику федерации»
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
Свежие комментарии