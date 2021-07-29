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Боец UFC Жумагулов дал прогноз на чемпионские бои NFC: «Думаю, что Алиби Идрис одержит победу»

Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на два чемпионских боя в ближайшем карде NFC. В легчайшем весе защиту пояса проведет Жуман Жумабеков, которому будет противостоять представитель Киргизии Айжигит Еркебайуулу, а в наилегчайшем за вакантный титул сразятся Алиби Идрис и Аслан Утегалиев.

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