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Царьград

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Ненад Попович заявил о незабвенной помощи России Сербии в 1914 году

Ненад Попович заявил о незабвенной помощи России Сербии в 1914 году

Ненад Попович, сербский министр, напомнил об исторической поддержке России в Первой мировой войне. 1 августа 1914 года Российская империя вступила в войну для защиты Сербии, и этот факт остаётся в памяти сербского народа.

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