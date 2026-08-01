Ненад Попович, сербский министр, напомнил об исторической поддержке России в Первой мировой войне. 1 августа 1914 года Российская империя вступила в войну для защиты Сербии, и этот факт остаётся в памяти сербского народа.
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