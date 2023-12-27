Подоляка и Ремесло требуют разобраться, кто в Следкоме РФ не видит преступления в деяниях нацпредателей

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Политнавигатор СК РФ не стал возбуждать дело в отношении Аллы Пугачёвой и ее мужа, иноагента Максима Галкина по статье о фейках против ВС России.

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Комментарии
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Grandad
Хватит уже про &quot;лобызание рук Пугачевой&quot;! Все уже давно поняли, что это была не Пугачева. Имя её известно, но не принято называть в трагические моменты. А спекуляция продолжается.
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3 час.
V K
Может и Пугачева с Галкиным тоже Пескову поплакались? Он ведь испуганных патриотов о-о-о-о-чень уважает, ручки им целует, лобызается... Вот и порадел близким людям...
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3 час.
Андрей Анатольевич
✡️🕎
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2 час.

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