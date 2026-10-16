Киев пожаловался на нерегулярные поставки американского оружия по программе НАТО PURL. На Украине опасаются новых задержек военной помощи на фоне острой нехватки ракет для комплексов Patriot.
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