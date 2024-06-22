В Петербурге пройдет гонка на складных велосипедах

Спортсмены соберутся в Полюстровском парке В воскресенье, 23 июня, пройдут соревнования на складных велосипедах Bike Compact 2024, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии