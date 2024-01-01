В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да это так» рассказал, что президент России Владимир Путин якобы поставил задачу создать над республикой мощную группировку спутников, которая сможет перехватить практически все ракеты ВСУ.
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