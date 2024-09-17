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Политика как она есть

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Секретная служба США заявила, что знает об удаленном посте Илона Маска о Харрис

Секретная служба США заявила, что знает об удаленном посте Илона Маска о Харрис

Секретная служба США заявила, что ей известно о посте миллиардера Илона Маска в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), в котором тот написал, что в отличие от Трампа, нет покушений на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

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