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Павел Зубов о слиянии «Лады» с АКМ: «Слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. Потом, видимо, общественное мнение повлияло»

– Как тольяттинец – как вы отреагировали на слухи о слиянии «Лады» и АКМ? – Слава богу, слухи остались слухами.

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