21-23 февраля — V культурно-просветительская акция «Московские истории»

фото: mos.ru/kultura В рамках V культурно-просветительской акции «Московские истории», которая в этом году приурочена ко Всемирному дню гида, для горожан пройдут более 360 бесплатных экскурсий по историческим и современным достопримечательностям столицы.
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