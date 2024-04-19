РБК: кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после требований прокатчиков

Из афиш крупных российских сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание. Данный формат использовался для показа голливудских картин ушедших из России киностудий в паре с отечественными короткометражками.
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