Жителей восьми районов Петербурга предупредили о гидравлических испытаниях

Температуру воды в трубах на время работ снижают до 40 градусов. В Петербурге в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проведут 32 гидравлических испытания в восьми районах города и во Всеволожском районе Ленинградской области.
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