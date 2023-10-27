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Первые ласточки: Российские таджики начали дезертировать со сборных пунктов

Первые ласточки: Российские таджики начали дезертировать со сборных пунктов

Двое уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство в 2019 и 2022 годах, сбежали из сборного пункта военкомата в Москве.

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Комментарии
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ct
cto talykova
У меня дежавю, когда то это всё было.
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2 д.
ВН
Валерий Никитин
не нравится запах? тогда что ты здесь делаешь?
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2 д.
Мельников Александр
А что смешного в слове &quot;вводится&quot;, вы стоимость генетического анализа знаете? На миллионы мигрантов нужны миллиарды рублей. Кто платить будет? В США самой богатой стране мира не могут обеспечить поголовного генетического анализа. Да кстати знаете ли сколько времени занимает генетический анализ? С ним много проблем и денежных и временных. Да и кстати сейчас стоит проблема поголовного генетического анализа граждан России по нескольким причинам. Первое, это то что в России ежегодно пропадает около 45000 чел. И если останки и находят, то нет базы по которой можно было бы определить кому они принадлежат. Второе, определение отцовства ребёнка до рождения и при регистрации, на котором настаивают законодатели по нескольким причинам. В целях чтобы беременная женщина, на законных основаниях могла получать содержание от отца ребёнка, а так же чтобы предупредить мошенничество, совершаемое женщинами, в отношении мужчин в принуждении к браку и дальнейшем её и ребёнка содержании, а затем наследовании родившимся ребёнком имущества и иных  средств, лица не являющегося отцом. Так что проблема генетического анализа комплексная и касается не только мигрантов. Но с мигрантов надо начинать.
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2 д.

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