Бастрыкин проверит дело о стрельбе в 14-летнюю девушку на детской площадке

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге.
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