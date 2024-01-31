Филипп Киркоров бросили друзья из-за скандала

Певец Филипп Киркоров оказался в черном списке звезд. Артист продолжает следовать тактике «залечь на дно» и не выходить на публику, пока не уляжется скандал, связанный с ситуацией о бойкоте и отмене концертов.
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