Детский сад на 300 мест построят на улице Руставели

На улице Руставели началось строительство детского сада на 300 мест. Об этом сегодня сообщает официальный сайт мэра и Правительства Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
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