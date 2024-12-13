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БУТЫРСКИЕ новости

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Детский сад на 300 мест построят на улице Руставели

На улице Руставели началось строительство детского сада на 300 мест. Об этом сегодня сообщает официальный сайт мэра и Правительства Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

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