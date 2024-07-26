Парижские водители жалуются на олимпийские «выделенки» и высокие штрафы

Автомобилисты и водители такси в Париже недовольны закрытием крайней полосы ряда дорог в качестве «выделенок» для аккредитованного на Олимпийские игры транспорта и крайне высокими штрафами за выезд на них, передает РИА Новости.
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