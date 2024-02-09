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Астрологи дали советы по здоровью на февраль для каждого знака Зодиака

Астрологи дали советы по здоровью на февраль для каждого знака Зодиака

Энергия пришедшего года Дракона становится все активнее с приходом февраля. Специалисты подчеркивают, что это время очень благоприятно для того, чтобы заняться своим здоровьем и приобрести полезные привычки.

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