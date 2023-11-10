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Компании СЗФО с начала года инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей

Наиболее готовыми к инновациям оказались компании из Петербурга и Ленобласти. Более 1,2 миллиарда рублей компании Северо-Западного федерального округа инвестировали в цифровую трансформацию с начала года.

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