Компании СЗФО с начала года инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей

Наиболее готовыми к инновациям оказались компании из Петербурга и Ленобласти. Более 1,2 миллиарда рублей компании Северо-Западного федерального округа инвестировали в цифровую трансформацию с начала года.
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