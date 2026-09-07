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Царьград

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Минобороны России: "Адмирал Головко" выполнил стрельбу ракетой "Оникс"

Минобороны России: "Адмирал Головко" выполнил стрельбу ракетой "Оникс"

Фрегат "Адмирал Головко" Северного флота успешно провёл стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области из акватории Баренцева моря.

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