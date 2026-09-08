Жители Архангельска и Северодвинска сдали на переработку более 2,2 тонны вторсырья

В акции «Не выбрасывай, а сдавай!» впервые принимали белый ПЭТ — упаковку от молочных продуктов.В акции «Не выбрасывай, а сдавай!» впервые принимали белый ПЭТ — упаковку от молочных продуктов.
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