В 2024 году психологи проконсультировали туляков около 9000 раз

В тульских и областных поликлиниках активную работу ведут специалисты кабинетов медико-психологической помощи и консультирования, и к октябрю 2024 года количество проведенных консультаций приближается к 9 тысячам.
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