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Think tank projects AI data centers will yield 25% of promised jobs

Research by a British think tank estimates that AI data centers will only create about 25% of the jobs that the tech sector says they will.

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