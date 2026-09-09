Think tank projects AI data centers will yield 25% of promised jobs

Research by a British think tank estimates that AI data centers will only create about 25% of the jobs that the tech sector says they will.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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