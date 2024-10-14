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В Швейцарии еще не видят патовой ситуации на фронтах украинского конфликта

В Швейцарии еще не видят патовой ситуации на фронтах украинского конфликта

Украине не следует спешить с проведением новой «мирной конференции» в 2024 году. Об этом заявил швейцарский дипломат, экс-генсек ОБСЕ, а ныне директор Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Это говорит представитель страны, которая сама не воевала более 200 лет?!
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20 час.

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