В Швейцарии еще не видят патовой ситуации на фронтах украинского конфликта

Украине не следует спешить с проведением новой «мирной конференции» в 2024 году. Об этом заявил швейцарский дипломат, экс-генсек ОБСЕ, а ныне директор Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
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