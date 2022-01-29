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«Выглядит на 50», – 71-летняя вдова Кобзона произвела фурор на премии «Золотой орел»

«Выглядит на 50», – 71-летняя вдова Кобзона произвела фурор на премии «Золотой орел»

Вдова Иосифа Кобзона в очередной раз предстала перед публикой в эффектном наряде. 71-летняя Нелли Михайловна побывала на светском мероприятии.

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