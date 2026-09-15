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RT Russia

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Рик Санчес — об аудитории на лекции: я в восторге от здешней молодёжи

Рик Санчес — об аудитории на лекции: я в восторге от здешней молодёжи

Журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес после организованного RT Academy паблик-тока «Формула создания резонансных и виральных интервью» программы «Медиапоток» на Международном фестивале молодёжи заявил, что у него была потрясающая аудитория с великолепными вопросами.

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