Рик Санчес — об аудитории на лекции: я в восторге от здешней молодёжи

Журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес после организованного RT Academy паблик-тока «Формула создания резонансных и виральных интервью» программы «Медиапоток» на Международном фестивале молодёжи заявил, что у него была потрясающая аудитория с великолепными вопросами.