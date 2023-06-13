50% от суммы перевода. С 20 июня неприятный сюрприз ждет многих, у кого есть доллары

Количество валютных инструментов, доступных клиентам в России, вероятно, продолжит сокращаться. Возможно, на горизонте трех-шести месяцев.
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