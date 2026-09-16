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Царьград

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"Но если это не совпадение?" - Украинский военный философ считает, что русские нашли новую "ахиллесову пяту" ВСУ

"Но если это не совпадение?" - Украинский военный философ считает, что русские нашли новую "ахиллесову пяту" ВСУ

Русские удары по Украине начинают приобретать новую логику. Дроны выбивают не только военные цели и энергетику, но и АЗС.

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