Три варианта восстановления ДК «Красная Этна» обсудили в Нижнем Новгороде. Итогами совещания под председательством замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича делятся в группе «Ленинский Live» ВКонтакте.
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