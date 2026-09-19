Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Кровь человека при падении температур серьезно повышает свою вязкость, сосуды склонны сужаться. Такое сочетание не только повышает типичное среднее давление зимой, но и поднимает вероятность инфарктов и инсультов — основных причин смертности в нашу эпоху.
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