"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму после обработки 71,17% протоколов

После обработки 71,17% протоколов на выборах в Госдуму по партийному списку лидирует «Единая Россия», набирающая 57,53% голосов.
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