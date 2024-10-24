Второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности Следственного комитета России прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде успешно завершился второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности Следственного комитета Российской Федерации, в котором приняли участие сотрудники Следственного комитета России по Приволжскому федеральному округу и члены их семей, занявшие призовые места на первом этапе конкурса в своих регионах.