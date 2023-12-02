В Новосибирске 2 декабря заработали первые катки

Открытие катка состоялась 2 декабря. Как написала с своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова, первыми на лед с показательными выступлениями вышли фигуристки спортивной школы «Энергия» и Центра зимних видов спорта Ирина Кислых и Дарья Костаненко.