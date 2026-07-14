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Тридцать лет брака, победа над тяжелым недугом и две разные дочери: как сейчас живет звезда «Аншлага» Светлана Рожкова

Тридцать лет брака, победа над тяжелым недугом и две разные дочери: как сейчас живет звезда «Аншлага» Светлана Рожкова

Звезда юмористической программы «Аншлаг» Светлана Рожкова, прославившаяся на всю страну в образе колоритной свекрови, сегодня редко появляется на телеэкранах.

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