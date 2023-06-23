Смачно! В сети опубликовали фото страстного поцелуя Ви из BTS и Леди Гаги

Если вы спросили бы нас, какой из кадров Тэхена (Taehyung) мы можем назвать самым запоминающимся, то мы ответим, что это, наверное, кадр с Леди Гагой (Lady Gaga), где она нежно целует молодого артиста в щеку, взяв его аккуратно за подбородок.