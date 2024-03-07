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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернс − о Белале Мухаммаде: «Он скучный и не очень умный, но заслужил титульник»

«Белал заслужил титульник, хоть всем известно, что у него не самый интересный стиль. Но я не думаю, что он умный, раз говорит подобные вещи.

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