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Эстония "довоевалась": Таллин бушует - у границы России гигантские очереди. Колясников объяснил в двух словах - "рай не наступил"

Эстония "довоевалась": Таллин бушует - у границы России гигантские очереди. Колясников объяснил в двух словах - "рай не наступил"

Эстония "довоевалась" против России - у границы нашей страны гигантские очереди жителей республики, Таллин бушует, а Сергей Колясников объяснил, что произошло на самом деле - "рай не наступил".

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Комментарии
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Eduard
Эта преступная власть работает еа Брюссель,Украину на кого угодно только не население!
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9 час.
Eduard
Прибалтика страна третьего мира как была так и осталась,всё чужое,всё привозно!
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9 час.
Eduard
Власть пытается закрыть границы,что бы люди разницы цен не видели и дальще население грабили!
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9 час.
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