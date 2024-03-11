Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса Таврического

ЮНЕСКО следует изучить порядок проведения раскопок неизвестными людьми на объекте Всемирного культурного наследия — древнем городе Херсонесе Таврическом — в период украинской власти, потому что местонахождение обнаруженных тогда предметов до сих пор неизвестно.
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