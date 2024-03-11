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Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса Таврического

Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса Таврического

ЮНЕСКО следует изучить порядок проведения раскопок неизвестными людьми на объекте Всемирного культурного наследия — древнем городе Херсонесе Таврическом — в период украинской власти, потому что местонахождение обнаруженных тогда предметов до сих пор неизвестно.

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