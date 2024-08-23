Два лесных пожара потушили в Приангарье за сутки

22 августа в Катангском районе ликвидировали два пожара на общей площади 740 гектаров. По данным областного правительства, локализован крупный лесной пожар на площади 1131 гектар, возникший из-за гроз в 15 км от села Хамакар.
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