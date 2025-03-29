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Подробности удара по Bartolomeo! Последний день рождения: офицеры НАТО ликвидированы

Подробности удара по Bartolomeo! Последний день рождения: офицеры НАТО ликвидированы

Согласно информации агентства, атака была направлена на ресторан Bartolomeo, где проходило мероприятие, в котором принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и представители НАТО.

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Евгений Саваровский
Одесса и Николаев русские города.
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