Подробности удара по Bartolomeo! Последний день рождения: офицеры НАТО ликвидированы

Согласно информации агентства, атака была направлена на ресторан Bartolomeo, где проходило мероприятие, в котором принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и представители НАТО.
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