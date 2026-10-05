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Царьград

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Промышленность Нижегородской области: рост ИТ и химии на 30%

Промышленность Нижегородской области: рост ИТ и химии на 30%

Химические предприятия Дзержинска и фармацевтические компании за январь–август 2026 года нарастили выпуск лекарств и медицинских изделий на 11,5%, что помогло смягчить спад в автомобилестроении и металлургии Нижегородской области.

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