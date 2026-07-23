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Контрафронт

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Гватемала: по меньшей мере один человек погиб и семь человек получили ранения возле Центрального...

Гватемала: по меньшей мере один человек погиб и семь человек получили ранения возле Центрального парка в Сан-Антонио-Лас-Флорес, Чинаутла, департамент Гватемала, поздно вечером по местному времени после инцидента со стрельбой; по меньшей мере четверо подозреваемых были арестованы.

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